"Мост глупости" в Петербурге оборудовали ограничительной планкой

Фото: vk.com/igor_albin
В Санкт–Петербурге установили дополнительные ограничители на мост через левый приток реки Кузьминки. Свое название "мост глупости" получил из-за того, что под ним регулярно застревают большегрузные машины, передает РИА Новости.
В 2014 году мост через левый приток реки Кузьминки на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги был сдан в эксплуатацию.
В "Мостотресте" ранее заявляли, что он имеет все предупреждающие знаки, в том числе ограничения по высоте транспорта до 2,7 метра.
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры ранее получил распоряжение от вице–губернатора Санкт–Петербурга Игоря Албина предоставить варианты решений по увеличению пространства под мостом.
Как отмечается, чтобы привлечь внимание водителей были установлены дополнительные средства организации дорожного движения. На П–образной опоре со стороны Ленсоветовской дороги заменена ограничительная планка, ее конструкция стала жестче, благодаря чему удар о кузов транспортного средства становится более жестким и привлекает внимание водителей.
Со стороны улицы Труда тоже заменили планку, а на подъезде со стороны Ленсоветовской улицы будет установлен "лежачий полицейский".
Кроме того, по поручению вице-губернатора на данный момент проводится анализ решений, которые были приняты в период строительства моста.
Как сообщалось ранее, жители Санкт-Петербурга зафиксировали своеобразный рекорд. Под мостом на Софийской улице застряла 150-я газель.
Высота моста – всего два метра. Однако это не останавливает водителей большегрузов.
Над мостом висит растяжка, где огромными буквами написано: "Опасно! Низкий мост, "Газель" не проедет!".
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