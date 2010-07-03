Один человек пострадал в ДТП с троллейбусом и мотоциклом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал при столкновении троллейбуса и мотоцикла в Хорошёво-Мнёвниках, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла в районе дома 76 на проспекте Маршала Жукова. На месте происшествия работает полиция, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате ДТП с участием грузовика на МКАД в районе парка "Лосиный остров".