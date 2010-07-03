Один человек пострадал в ДТП в районе парка "Лосиный остров"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Один человек пострадал в результате ДТП на северо-востоке столицы. На МКАД в районе парка "Лосиный остров" столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мужчину госпитализировали с переломом ребер. В настоящее время на месте происшествия работает полиция", – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что грузовик сдвинул пешеходный мост в районе подмосковных Люберец. Мост сейчас закрыт для прохода.

Утром во вторник, 24 сентября, крупная авария случилась на Мосфильмовской улице. В районе дома № 8 столкнулись два внедорожника. В результате аварии два человека пострадали.

