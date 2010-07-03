Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Авария с участием трех автомашин произошла в Лефортовском тоннеле в столице.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД по городу, пострадал один человек.

Там добавили, что в районе происшествия затруднено движение транспорта. Затор перед тоннелем растянулся на три километра.



Спасатели и полиция устраняют последствия аварии.

Водитель легкового автомобиля ранее сбил пешехода в столичном районе Чертаново.