Санитарный вертолет эвакуировал девушку-мотоциклиста после ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В результате аварии на МКАД пострадал один человек. На внешней стороне 10 километра дороги столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.

"Авария случилась с участием девушки-водителя мотоцикла, которая сильно пострадала. С места ДТП вертолетом девушка эвакуирована в лечебное учреждение Москвы. До больницы ее сопровождала авиамедицинская бригада, поддерживая и контролируя состояние пострадавшей", – сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах.

Ранее водитель автомобиля Skoda сбил мужчину, ехавшего на самокате, в столичном районе Отрадное.

А на юге столицы в поднятой из Москвы-реки машине нашли тела двух человек. Ночью 28 сентября автомобиль совершил наезд на бордюрный камень, после этого пробил ограждение и упал в реку.

