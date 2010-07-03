Четыре человека пострадали в результате ДТП в ТиНАО

В результате аварии в ТиНАО пострадали четыре человека. Столкнулись два легковых автомобиля.
"На 57-м километре Калужского шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей – Volkswagen и Opel. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека", – рассказали Агентству "Москва" в экстренных службах.
Ранее сообщалось о крупной аварии на Варшавском шоссе. На участке между Нагатинской и Тульской улицами сначала столкнулись такси и цементовоз. Вскоре число участников удвоилось: объезжая машины, стоящие на аварийке, не смогли разъехаться мотоцикл и Renault. Никто не пострадал.
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