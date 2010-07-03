Автомобилистов призвали не парковаться под деревьями

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичных автомобилистов призвали не парковаться под рекламными щитами и деревьями из-за порывистого ветра, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

"Сегодня в Москве тепло (плюс 13 – плюс 15), но сыро и ветрено, сообщают синоптики. Осторожнее на дорогах – может быть много мелких ДТП", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за порывистого ветра. Предупреждение будет действовать с девяти утра 30 сентября до девяти утра 2 октября.

В Москве ожидается пасмурная погода с небольшими дождями и 14 градусов тепла. По области воздух прогреется до +15 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3–8 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, что наступившая неделя ознаменуется серией атак атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди – ожидается как минимум до 25 миллиметров осадков, или 40% месячной нормы. Температура при этом будет расти, и ко вторнику и среде в Москве потеплеет до 14-16 градусов тепла.

В начале октября установится комфортная погода, но с кратковременными дождями. После 3 октября в столицу придут более обильные осадки. При этом все начало октября, по прогнозам метеоролога, ожидается теплым.

Вместе с тем с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. На Севере, в Европейской и Азиатской частях страны будет аномально теплая погода, при этом на Юге ожидаются аномальные холода.