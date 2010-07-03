В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Метеорологи назвали работающие погодные приметы. Доверять можно только двум народным приметам, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик утверждает, что погоду можно определить по цвету солнца. Так, если во время захода солнце красного цвета, то следующий день обещает быть благоприятным. Если же оно белого цвета, то на следующий день вероятно будут дожди.

По словам Вильфанда, цвет солнца напрямую зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела, определяющий воздушные массы.

Вторая работающая примета касается птиц. Если ласточки или другие птицы летают низко, то это к дождю. Вильфанд объясняет, что птицы вынуждены снижаться из-за намокших крылышек из-за высокой влажности воздуха, которая обычно бывает перед дождем.

Тем временем главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала возвращение в столичной регион "нормальной погоды". По ее словам, до конца сентября и в начале октября температура в городе будет не ниже +15... +17 градусов.

"Это просто возвращение нормальной погоды. Последнюю неделю температура воздуха у нас была ниже климатической нормы на 4 градуса. В выходные погода вернется в норму и даже будет чуть выше", – цитирует RT слова синоптика.

Позднякова уточняет, что в начале октября установится комфортная погода, но с кратковременными дождями. А вот после 3 октября в столицу придут более обильные осадки. При этом все начало октября, по прогнозам метеоролога, ожидает быть теплым.

Как ранее сообщалось, север европейской территории России окажется в зоне тепла в октябре. Такая ситуация прогнозируется также в Москве и Подмосковье.

Вместе с тем с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. На Севере, в Европейской и Азиатской частях страны будет аномально теплая погода, при этом на Юге ожидаются аномальные холода.

