Октябрь начнется с потепления и дождей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Новый месяц начнется в столичном регионе с потепления, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики отмечают, что показания термометров начали повышаться уже сейчас, а в начале следующей недели возможно потепление до 15 градусов. В то же время будет преобладать облачная погода, возрастет вероятность дождей.

В пятницу, 27 сентября, ночью будет без осадков и 0–2 градуса тепла в столице. Днем ожидается 9–11 градусов.

28 сентября ночью будет 3–5 градусов тепла, днем – 10–12 в Москве. В воскресенье циклоническая система с северо-запада начнет распространять свое влияние на столичный регион. Ночью на западе области с приближением атмосферного фронта начнется небольшой дождь. Воздух ночью прогреется до 5–7 градусов тепла, а днем – 11–13.

В понедельник, 30 сентября, временами будет идти дождь, ночью прогнозируется плюс 4–9 градусов, днем – 10–15 градусов тепла. В октябре ночью будет плюс 7–12 градусов, а днем – 11–16. Дожди не прекратятся.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в октябре в Москве может потеплеть до +20 градусов. Роман Вильфанд сообщал, что возможно повышение температуры до +13... +15 градусов.

Север европейской территории России окажется в зоне тепла в октябре. Такая ситуация прогнозируется также в Москве и Подмосковье.

Вместе с тем с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. На Севере, в Европейской и Азиатской частях страны будет аномально теплая погода, при этом на Юге ожидаются аномальные холода.

