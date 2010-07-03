Октябрь начнется с потепления и дождей

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Новый месяц начнется в столичном регионе с потепления, сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики отмечают, что показания термометров начали повышаться уже сейчас, а в начале следующей недели возможно потепление до 15 градусов. В то же время будет преобладать облачная погода, возрастет вероятность дождей.
В пятницу, 27 сентября, ночью будет без осадков и 0–2 градуса тепла в столице. Днем ожидается 9–11 градусов.
28 сентября ночью будет 3–5 градусов тепла, днем – 10–12 в Москве. В воскресенье циклоническая система с северо-запада начнет распространять свое влияние на столичный регион. Ночью на западе области с приближением атмосферного фронта начнется небольшой дождь. Воздух ночью прогреется до 5–7 градусов тепла, а днем – 11–13.
В понедельник, 30 сентября, временами будет идти дождь, ночью прогнозируется плюс 4–9 градусов, днем – 10–15 градусов тепла. В октябре ночью будет плюс 7–12 градусов, а днем – 11–16. Дожди не прекратятся.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в октябре в Москве может потеплеть до +20 градусов. Роман Вильфанд сообщал, что возможно повышение температуры до +13... +15 градусов.
Север европейской территории России окажется в зоне тепла в октябре. Такая ситуация прогнозируется также в Москве и Подмосковье.
Вместе с тем с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. На Севере, в Европейской и Азиатской частях страны будет аномально теплая погода, при этом на Юге ожидаются аномальные холода.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: