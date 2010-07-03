Синоптики рассказали о погоде в октябре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В октябре весь север европейской территории страны, включая столичный регион, окажется в зоне тепла, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура выше нормы возможна в Архангельской области и Ненецком автономном округе, а также в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Теплее обычного будет на севере Западной Сибири, севере Красноярского края, Якутии, Чукотки и в Магаданской области.

Холоднее обычного будет в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве, в Предбайкалье и Забайкалье, Читинской и Амурской областях, в Хабаровском крае.

На всей остальной территории России температуры в октябре ожидаются около нормы. Избыток осадков ожидается в Архангельской области, Ненецком автономном округе, в Алтайском крае и Приморье, в Магаданской области и на Чукотке.

Прошедшей ночью в Волоколамске столбики термометров опустились до -1,7 градуса. Из-за заморозков в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Такой уровень означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в октябре в Москве может потеплеть до +20 градусов. Роман Вильфанд сообщал, что в октябре возможно повышение температуры до +13...+15 градусов.

По словам Поздняковой, в выходные в Москве воздух прогреется до +13 градусов, к началу следующей недели температурный фон приблизится к климатической норме – около +14.