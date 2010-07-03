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Москва 24

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10:52

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за заморозков

общество погода

10:52

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области в ночь на среду, 25 сентября, из-за заморозков, сообщает Гидрометцентр России.

Такой уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ночью и утром ожидаются местами заморозки от -1 до -3 градусов. Предупреждение действует с 00:00 до 7:00.

Ранее повышенный уровень погодной опасности ввели в столичном регионе с 00:00 до 07:00 24 сентября.

Синоптики отмечают, что до конца сентября бабьего лета в Москве ждать не стоит. Погода будет без осадков, но температура воздуха останется ниже нормы.

Во вторник, 24 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода без существенных осадков. Ночью в Москве будет около 0 градусов, в Подмосковье – до -3. Днем в Москве – +9 градусов, по области – до +10.

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общество погода

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