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Уровень погодной опасности в Московском регионе повышен до оранжевого

Москвичей предупредили о ночных заморозках

общество погода

13:19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за заморозков, сообщает Гидрометцентр России.

"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении.

Повышенный уровень будет действовать в столичном регионе с 00:00 до 07:00 24 сентября. По прогнозам синоптиков, температура воздуха местами опустится до -3 градусов.

Согласно прогнозу, во вторник, 24 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода без существенных осадков. Ночью в Москве будет около 0 градусов, в Подмосковье – до -3. Днем в Москве – +9 градусов, по области – до +10.

Температура продолжит расти, к субботе столбики термометров поднимутся до отметки в +15 градусов. Синоптики отмечают, что в регион придет подобие позднего бабьего лета.

Ранее из-за ветра в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности до вечера 24 сентября. Гражданам посоветовали укрываться в прочных зданиях.

"Погода": желтый уровень погодной опасности продлен в столице

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общество погода

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