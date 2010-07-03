Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили до вечера 24 сентября из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Такой уровень означает, что погода потенциально опасна. Период предупреждения действует с 22:00 23 сентября до 22:00 24 сентября.

Из-за сильного ветра гражданам посоветовали укрываться в прочных зданиях, не прятаться у стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, деревьев и шатающихся конструкций.

В понедельник, 23 сентября, в московском регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха днем составит плюс +7... +9 градусов, по области – от +5 до +10 градусов.