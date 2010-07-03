В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до 21:00 23 сентября. Ожидается сильный ветер, предупредил Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", – сообщили синоптики.

Период предупреждения начинает действовать с 21:00 22 сентября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ясная погода придет в Москву и Подмосковье после вторника, 24 сентября.

В понедельник осадков не прогнозируется. Во вторник Москва окажется в зоне действия антициклона, поэтому погода станет проясняться.

Также метеорологи рассказали, что всю следующую неделю столбики термометров будут показывать около +10 градусов.

