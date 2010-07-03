Москвичам пообещали ясную погоду со вторника

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву и область вновь придет ясная погода. Его цитирует ТАСС.

"В понедельник осадков уже не прогнозируем в Москве, по области еще возможны местами небольшие, начиная со вторника уже Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков", – отметил Вильфанд.

Он добавил, что в течение всей следующей недели столбики термометров будут показывать около 10 градусов тепла, что, по словам научного руководителя Гидрометцентра, "не дотягивает до бабьего лета".

Также уточняется, что в европейской части России на неделе температура будет на 2-4 градуса ниже нормы. Как рассказал Вильфанд, особенно некомфортная погодная ситуация ожидается в Приволжском федеральном округе.

В воскресенье, 22 сентября, в Москве будет облачно с дождем. Максимальная температура воздуха составит 6-8 градусов выше нуля.

МЧС предупредило горожан, что порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, в связи с чем лучше парковаться вдали от деревьев, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.