МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре в воскресенье

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
В воскресенье, 22 сентября, в столице ожидается дожди, мокрый снег и ветер, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Это связано с перемещением активного скандинавского циклона на территорию ЦФО. Начиная с 4:00 до 9:00 прогнозируется усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду, с 9:00 до 20:00 – до 22 метров в секунду.
Москвичам и гостям города рекомендовали парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Кроме того, в столице на 22 сентября объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. Как сообщает Гидрометцентр России, предупреждение будет действовать в воскресенье с 1:00 до 7:00.
Вечером 22 сентября и в ночь на 23 сентября может выпасть снег. Однако снежный покров продержится недолго. В целом предстоящие выходные начнутся с относительно сухой погоды, добавили синоптики.
Синоптики напомнили, что осеннее ненастье оказывает на организм выраженное психологическое влияние. У человека может появляться общая слабость, снижение активности, настроения. У некоторых могут отмечаться головные, сердечные боли, скачки артериального давления и нарушение сердечного ритма.
Бабьего лета в Москве в 2019 году больше не будет, резюмировал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Солнце при этом будет выглядывать, но ненадолго.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что в ближайшую неделю бабьего лета не прогнозируется. Москва и вся европейская часть России окажутся под влиянием северных воздушных масс, объяснил он. Температура не поднимется выше 10 градусов.
Согласно действующим нормативам, отопительный сезон стартует при среднесуточной температуре воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. Однако в связи с грядущей непогодой отопление в соцучреждения столицы начнут подавать раньше срока.
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