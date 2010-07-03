Вильфанд прокомментировал прогноз о бабьем лете

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Бабье лето в ближайшую неделю не ожидается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, Москва и вся европейская часть России окажутся под влиянием северных воздушных масс. Температура не поднимется выше 10 градусов тепла как минимум в течение пяти дней.
"Все заблаговременные предупреждения, надежды, которые мелькают в разных средствах массовой информации о наступлении бабьего лета, вызывают удивление в Гидрометцентре, потому что прогнозировать бабье лето можно за два-три дня", – цитирует синоптика ТАСС.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что погода в столичном регионе улучшится с 23 сентября. По его словам, воздух в среднем прогреется до 15 градусов тепла, а значит, наступит бабье лето. Тишковец добавил, что антициклон будет властвовать с 23 по 27 сентября, ожидается солнечная и сухая погода.
После 27 сентября в городе станет прохладнее и дождливее. Однако с 2 октября на несколько дней установится период "комфорта и солнца", заключил специалист.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин же сообщил, что бабье лето придет в Москву и область после 25 сентября. Он также подтвердил, что столбики термометров поднимутся до 15 градусов. Варакин обратил внимание, что средняя температура месяца в столичном регионе будет превышать норму на 1-1,5 градуса.
Однако текущая неделя останется холодной. Подмосковное управление МЧС предупредило о заморозках до минус 1-3 градусов ночью и утром в период с 19 по 21 сентября. В выходные температура составит не более чем до +12 градусов, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптики обещают дожди, не исключен снег.
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