Бабье лето придет в Москву с 23 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода в столичном регионе улучшится с 23 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, воздух в среднем прогреется до 15 градусов тепла, что будет свидетельствовать о наступлении бабьего лета. Он уточнил, что антициклон будет властвовать с 23 по 27 сентября, установится солнечная и сухая погода.

"Погода будет действительно напоминать старое бабье лето. По температурам в среднем разброс будет такой: ночью плюс 3–8 градусов, днем где-то до 15–16 градусов тепла", – цитирует синоптика РИА Новости.

Тишковец подчеркнул, что для конца сентября это неплохая температура, обычно такие показали наблюдаются в Москве в середине сентября. Тем не менее уже после 27 сентября Москву накроют дожди и ожидается похолодание.

Но, обещает синоптик, с 2 октября москвичей несколько дней ожидает период "комфорта и солнца". Он предположил, что старое бабье лето будет разбито на две половины. "Будет осень золотая, такая красивая", – заключил Тишковец.

В свою очередь, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что бабье лето придет в Центральный федеральный округ, в том числе в Москву и область, после 25 сентября. Он также подчеркнул, что в столичном регионе бабьего лета еще не было – было продолжение лета.

"После этих похолоданий уже будет бабье лето. Это не значит, что будет +20, но с учетом того, что температура будет не 10 градусов, а 15, и погода будет солнечная, без осадков, это как раз и будет бабье лето", – уточнил он.

Он также отметил, что средняя температура сентября в столичном регионе будет превышать норму на 1-1,5 градуса.

"В целом сентябрь будет выше нормы, на 1-1,5 градуса как минимум. За счет того, что первая половинка была на 4 градуса выше в среднем нормы, и последние пять дней сентября тоже будут теплыми", – сказал Варакин.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Погода будет потенциально опасной до утра среды, 18 сентября.

Как сообщили в центре погоды "Фобос", на предстоящей неделе ожидает прохладная переменчивая погода с неинтенсивными осадками. По словам синоптиков, погода в течение недели будет прохладной, переменной – будут и кратковременные дожди, и солнце ненадолго будет выглядывать из-за облаков.

При этом специалисты отмечают, что на предстоящей неделе в столичном регионе ожидаются и первые заморозки. Также к выходным в Москве и Подмосковье может пройти дождь с вкраплениями мокрого снега.

Кроме того, в ближайшие дни по столичному региону пройдет барическая "пила" – резкие колебания атмосферного давления. Показания барометров упадут с 745 миллиметров ртутного столба до 733.

В прошедшее воскресенье, 15 сентября, в Москве выпало 10 миллиметров осадков. Это примерно 15% от месячной нормы.

