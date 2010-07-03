Повышенный уровень погодной опасности действует в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Синоптики объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр РФ.

Погода будет потенциально опасной до утра среды, 18 сентября. В эти дни ожидаются дожди. Воздух не прогреется выше 16 градусов тепла. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 12–17 метров в секунду.

Во второй половине сентября погоду в регионе будут формировать циклоны-"пауки". Из-за них ожидается преимущественно пасмурная, дождливая, ветреная и холодная погода.

По прогнозам синоптиков, первые заморозки в столичном регионе ожидаются на предстоящей неделе. Также к выходным в Москве и Подмосковье может пройти дождь с вкраплениями мокрого снега.

В воскресенье, 15 сентября, в Москве выпало 10 миллиметров осадков. Это примерно 15% от месячной нормы.

