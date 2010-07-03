Синоптики предупредили москвичей о барической "пиле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На текущей неделе по столичному региону пройдет барическая "пила" – резкие колебания атмосферного давления, сообщает центр погоды "Фобос".

В первой половине рабочей недели показания барометров упадут с 745 миллиметров ртутного столба до 733. Такая погода негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей.

К выходным показания вновь вернутся к нормальным значениям.

Во второй половине сентября погоду в регионе будут формировать циклоны-"пауки". Из-за них ожидается преимущественно пасмурная, дождливая, ветреная и холодная погода.



"Утро": сильный ветер ожидается в столице 16 сентября



По прогнозам синоптиков, первые заморозки в столичном регионе ожидаются на предстоящей неделе. Также к выходным в Москве и Подмосковье может пройти дождь с вкраплениями мокрого снега.

В воскресенье, 15 сентября, в Москве выпало 10 миллиметров осадков. Это примерно 15% от месячной нормы.