Заморозки и снег придут в столицу на предстоящей неделе

Первые заморозки в столичном регионе ожидаются на предстоящей неделе. Также к выходным в Москве и Подмосковье может пройти дождь с вкраплениями мокрого снега.
Как говорится на сайте "Метеовести", на большую часть европейской части России придет североатлантический циклон с дождевыми тучами и холодным воздухом.
В результате температура воздуха окажется на пять градусов ниже климатической нормы. В понедельник в Москве ожидается 10-15 градусов тепла, однако к пятнице температура упадет до 6-11 градусов.
При этом ночью столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. В Подмосковье местами по северу и востоку возможны заморозки до -2 градусов.
Погода ожидается ветреной и влажной, из-за чего температура будет казаться на 3-4 градуса прохладнее реальных показателей.
Кроме того, по столице пройдет "барическая пила" – резкие колебания атмосферного давления. В начале недели оно составит 733 миллиметра ртутного столба, а к выходным вновь вернутся к нормальным значениям.
Ранее синоптики рассказали, что формировать погоду в столичном регионе во второй половине сентября будут циклоны-"пауки". Согласно предварительным прогнозам, приход бабьего лета возможен примерно с 27 сентября.
Резкие скачки атмосферного давления неизбежны на следующей неделе
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