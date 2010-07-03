Врачи дали рекомендации по борьбе с осенней хандрой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Подмосковные врачи призвали вести правильный образ жизни, соблюдать режим питания и физической нагрузки, чтобы бороться с осенней хандрой и резким перепадом температур, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
Главврач областной станции скорой помощи Олег Какурин отметил, что люди по-разному реагируют на изменения погоды. "Если одни отделаются желанием подольше поспать, то другие могут испытывать насморк или вовсе высокую температуру тела, головную болью, боль в суставах, слабость и разбитость", – рассказал медик.
Он уточнил, что больше других метеочувствительности подвержены те, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и сосудов, больные гипертонической болезнью и болезнями костно-мышечной системы.
Врачи рекомендуют прививаться. Предполагается, что в этом году в Подмосковье вакцинацию пройдут 3,6 миллиона человек. Министр здравоохранения области Татьяна Мухтасарова призвала избегать мест массового скопления людей в пик заболеваемости и пользоваться защитными масками.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта начала осени – это тыква, слива и груша.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.