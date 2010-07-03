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15:46

Врачи дали рекомендации по борьбе с осенней хандрой

общество медицина

15:46

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подмосковные врачи призвали вести правильный образ жизни, соблюдать режим питания и физической нагрузки, чтобы бороться с осенней хандрой и резким перепадом температур, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Главврач областной станции скорой помощи Олег Какурин отметил, что люди по-разному реагируют на изменения погоды. "Если одни отделаются желанием подольше поспать, то другие могут испытывать насморк или вовсе высокую температуру тела, головную болью, боль в суставах, слабость и разбитость", – рассказал медик.

Он уточнил, что больше других метеочувствительности подвержены те, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и сосудов, больные гипертонической болезнью и болезнями костно-мышечной системы.

Врачи рекомендуют прививаться. Предполагается, что в этом году в Подмосковье вакцинацию пройдут 3,6 миллиона человек. Министр здравоохранения области Татьяна Мухтасарова призвала избегать мест массового скопления людей в пик заболеваемости и пользоваться защитными масками.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта начала осени – это тыква, слива и груша.

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общество медицина

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