Прививка от гриппа: где в Москве пройти бесплатную вакцинацию

4 сентября в Москве стартовала масштабная вакцинация. Бесплатные прививки от гриппа можно сделать в городских поликлиниках, специальных пунктах у станций метро, павильонах "Здоровая Москва" и даже в центрах госуслуг "Мои документы". Рассказываем, где именно можно пройти вакцинацию и зачем вообще прививаться от гриппа.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



Где пройти вакцинацию?

С 4 сентября москвичи могут пройти бесплатную вакцинацию против гриппа, выбрав удобное для себя время и ближайший к дому или работе прививочный пункт. Вы можете прийти в любую поликлинику, а также посетить один из 65 пунктов мобильной вакцинации.

Если времени на поход в поликлинику нет, воспользуйтесь одной из прививочных точек у станций метро по дороге на работу, всего их 31. Еще три пункта находятся на станциях МЦК (Бульвар Рокоссовского, Площадь Гагарина и Владыкино), и один – на железнодорожной станции Крюково. Два флагманских центра госуслуг "Мои документы" также предоставят возможность пройти вакцинацию в своих стенах.

Защитить себя от гриппа в зимний период можно и в столичных парках. Выберете один из наиболее удобных для вас: Парк Победы, Измайловский парк, музей-заповедник "Коломенское", ВДНХ, парки "Кузьминки", "Фили", "Печатники" или любой другой (полный список пунктов у метро можно посмотреть на сайте мэра Москвы). В павильонах "Здоровая Москва" врачи будут дежурить ежедневно с 08:00 до 22:00.

Для прохождения вакцинации вам понадобится паспорт гражданина РФ. Перед прививкой также необходимо будет заполнить анкету и измерить температуру на месте.

Зачем прививаться?

На своем персональном сайте Сергей Собянин сообщил, что в столице нет эпидемий инфекционных заболеваний. Ежегодная вакцинация играет в этом немалую роль, особенно это касается сезонных заболеваний гриппом.

Врач-инфекционист София Русанова подчеркивает, что прививаться нужно обязательно, если нет грубых медицинских отводов (это решает врач).



София Русанова врач-инфекционист, Инфекционная клиническая больница № 1 Каждый год делается вакцинация, и каждый год она приносит замечательные результаты, число заболевших уменьшается. И даже если кто-то болеет, то это проходит в легкой форме.

Чтобы определить, какие вирусные штаммы будут преобладать в предстоящий сезон, ежегодно проводятся специальные медицинские исследования. С учетом этого делается противогриппозная вакцина.

Чем больше людей пройдет вакцинацию, тем меньше будет случаев заболевания в городе, и в целом создастся более благоприятная эпидемиологическая обстановка. Не откладывайте прививку на потом, делайте ее в начале осеннего сезона.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



София Русанова врач-инфекционист, Инфекционная клиническая больница № 1 Чем раньше вы привьетесь, тем больше вероятности не заболеть, потому что успеет выработаться иммунитет до начала подъема заболеваемости.

Единственная ситуация, когда стоит повременить с прививкой, – ваше текущее плохое самочувствие и состояние здоровья.

"Если вы находитесь в периоде респираторной инфекции или другого заболевания в стадии обострения, есть относительные противопоказания. При плохом самочувствии прививку лучше отложить, но не полностью ее отменить", – подчеркивает врач-инфекционист. Необходимо проконсультироваться с врачом и уточнить, когда вы пойдете на поправку и сможете пройти вакцинацию.