Циклоны-"пауки" придут в Москву до конца сентября

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Циклоны-"пауки" будут формировать погоду в столичном регионе во второй половине сентября, передает центр погоды "Фобос".

Так, в ближайшие две недели в Москве и области будет "ветрено, дождливо и холодно". По данным синоптиков, температура воздуха не будет подниматься выше 10 градусов ночью и 16 градусов днем.

Такая температура прохладнее многолетней нормы, отмечается в сообщении. Атмосферное давление с высоких 754 миллиметров ртутного столба понизится на 20 единиц, что "негативно повлияет на самочувствие метеозависимых людей".

Согласно предварительным прогнозам, приход бабьего лета в столичный регион возможен примерно с 27 сентября.

12 сентября воздух в районе главной московской метеостанции на ВДНХ прогрелся до 25,6 градуса. Таким образом, был побит рекорд 1955 года.