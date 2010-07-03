Температурный рекорд 1955 года побит в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Воздух в районе главной московской метеостанции на ВДНХ к 13:00 прогрелся до 25,6 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

Таким образом, побит рекорд 1955 года. Ровно 68 лет назад 12 сентября столбики термометров показывали 25,4 градуса.

При этом, отмечают синоптики, температура в московском регионе продолжает расти, и не исключено, что будет побит абсолютный температурный рекорд для 12 сентября, установленный в 1932 году. Тогда воздух в этот день прогрелся до 26,4 градуса.

Ранее синоптики сообщили, что уже к концу недели в город ворвется атмосферный фронт, который принесет дожди и порывистый ветер. В субботу, 14 сентября, температура не поднимется выше плюс 18 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер.

В воскресенье столбики термометров будут показывать плюс 15-17 градусов. Начало недели также ожидается прохладным и дождливым. Вместе с тем в конце сентября в столицу вернется теплая и солнечная погода.