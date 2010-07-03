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19:32

Погода порадует москвичей в конце сентября

общество погода

19:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Теплая и солнечная погода вернется в столицу в конце сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центра погоды "Фобос".

Метеорологи рассказали, что перед комфортной для сентября погодой в город ворвется атмосферный фронт, который принесет дожди и порывистый ветер. Уже в субботу, 14 сентября, температура в городе не поднимется выше +18 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер.

В воскресенье столбики термометров будут показывать +15...+17 градусов. Начало недели также ожидается прохладным и дождливым. Однако, по словам синоптиков, теплые и солнечные дни вернутся в город уже в третьей декаде сентября.

Ранее сообщалось, что к полудню 11 сентября воздух прогрелся до +26,3 градуса. Данные показатели побили рекорд, установленный еще в 1972 году (+25,6 градуса). Абсолютный температурный рекорд в Москве для этого дня был зафиксирован в 1909 году (+27,8).

До этого заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов отметил, что за последние 30 лет есть тенденции к изменению климата в Москве. Средняя осенняя температура за последнее время увеличилась более чем на три градуса.

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

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общество погода

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