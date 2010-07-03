Климатолог пообещал москвичам аномально теплую осень

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Осень этого года в Москве может стать аномально теплой. Такой прогноз сформулировал заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в разговоре с Агентством "Москва".
Он отметил, что за последние 30 лет есть тенденции к изменению климата в Москве. Средняя осенняя температура за последнее время увеличилась более чем на три градуса.
"За последние 30 лет есть тенденции изменения климата в московском регионе. Сильнее всего теплело в ноябре и декабре, то есть в конце осени – начале зимы. Если верить этой тенденции, то грядущая осень и конец осени будут аномально теплыми. Это даже уже не аномалия, а новые реалии, с которыми нужно привыкать жить. Отопительный период за последние 40 лет тоже сдвигается, позже стали включать отопление. Заметен сдвиг перехода через ноль, раньше он был в начале ноября, а теперь он происходит уже в середине ноября. Можно сказать, что в московском регионе будет комфортная и относительно теплая осень в этом году", – сказал Семенов.
Он уточнил, что теплая погода, как сейчас, продержится в Москве и регионе весь сентябрь. Бабье лето пока не наступило, оно обычно начинается во второй половине сентября.
Климатолог добавил, что после такого теплого периода может немного похолодать, но и тогда тоже будет достаточно тепло и без осадков.
В этот вторник, 10 сентября, в Москве и области ожидается переменная облачность и до +26 градусов тепла. Днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Будет переменный ветер со скоростью до пяти метров в секунду.
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