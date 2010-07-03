Теплая погода без осадков ожидается в Москве во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 10 сентября.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха достигнет 23-26 градусов тепла. Будет дуть переменный ветер скоростью 2-5 метров в секунду.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 758 миллиметров ртутного столба. Синоптики предупредили о рисках для здоровья метеочувствительных людей.

Гидрометцентр России ранее объявил до 11 сентября желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за возможности возникновения пожаров.