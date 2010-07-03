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Москвичам пообещали теплую погоду до конца следующей недели

Синоптики пообещали продолжение лета в Москве

общество погода

11:49

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сухая и теплая погода ожидается в столице до конца следующей недели, сообщает центр погоды "Фобос". До пятницы осадков в городе не будет.

В дневные часы воздух будет прогреваться выше 20 градусов тепла, по ночам – до 13–14 градусов тепла. В праздничные выходные, 7 и 8 сентября, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит 23–25 градусов. Ветер в оба выходных дня будет южный и юго-западный со скоростью 1–6 метров в секунду.

По словам специалистов, такая погода по температурным характеристикам соответствует началу августа, а не началу сентября.

"То есть лето в Москве продолжается, если вы заметили, даже листья на деревьях еще не пожелтели", – заметили синоптики. При этом они подчеркнули, что говорить о бабьем лете пока рано.

"Нет четкого определения бабьего лета. Это хорошая погода в осеннее время. Каких-то четких временных границ в науке нет", – передает слова специалистов Агентство "Москва".

Синоптики подчеркивают, что ничего плохого не будет, если назвать бабьем летом установившуюся погоду, однако все-таки принято называть бабьем летом период, когда лежит желтая листва.

Ранее метеорологи рассказали, что на следующей неделе в столицу может вернуться июльское тепло. 9 сентября ожидается до плюс 26 градусов.

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