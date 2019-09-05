Россиян предупредили о заморозках и дожде со снегом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какой погоды жителям страны стоит ждать в ближайшие дни, – по ее словам, сразу в нескольких регионах намечаются заморозки, передает "Российская газета".

В Оренбургской области 6 и 7 сентября ночью будет до минус 3 градусов, вместе с тем 6 сентября в Кировской области ночью столбики термометров опустятся до минус 2, такой же ночной температуры стоит ждать в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае.

В Омской области синоптики прогнозируют до минус 5 градусов. Также низкие температуры 6 и 7 сентября прогнозируются в Хакасии (до минус 2 градусов), а в Иркутской области – до минус 3 и сильный дождь.

7 сентября в Бурятии будет до минус 3 градусов, на Камчатке и в Забайкальском крае – до минус 1. На Таймыре грядет дождь со снегом, а жителям центральных и южных районов Красноярского края 6 и 7 сентября стоит готовиться к заморозкам до минус 2 градусов. По-настоящему зимняя погода прогнозируется в континентальных районах Магаданской области: ночью до минус 7-10 градусов.

Зато в столицу, по словам эксперта, скоро вернется июльское тепло.

Так, 6 и 7 сентября в Москве ожидается кратковременный дождь, ночью столбики термометров покажут 12-14 градусов, днем – 21-23 выше нуля. При этом 8 сентября потеплеет уже до плюс 24 градусов, а на следующий день метеорологи прогнозируют до плюс 26.

"Это среднесуточная погода июля. Погода не соответствует сезону", – отметила Паршина.

В четверг, 5 сентября, в городе ожидается облачная погода с кратковременным дождем. Максимальная температура воздуха составит 20-22 градуса, по области – 17-22 с порывами ветра до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться в пределах нормы, а относительная влажность воздуха станет постепенно увеличиваться.

Ранее москвичей предупредили о затяжном дожде. Синоптики сообщили, что за сутки может выпасть около 10% от месячной нормы осадков.

