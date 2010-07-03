Облачная и дождливая погода ждет москвичей в четверг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с кратковременным дождем ожидается в Москве в четверг, 5 сентября. Об этом информирует портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в столице составит 20-22 градуса, по области – 17-22", – сообщают синоптики.

Отмечается, что максимальные порывы ветра составят 7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет колебаться в пределах нормы, а вот относительная влажность воздуха станет постепенно увеличиваться.

Ранее москвичей предупредили о затяжном дожде. Синоптики сообщили, что за сутки может выпасть около 10 процентов от месячной нормы осадков.