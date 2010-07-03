Синоптики пообещали москвичам летние грозы

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого дождя и грозы с вечера среды. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение для столицы действует на период с 21:00 4 сентября до 21:00 5 сентября, в области – с 15:00 4 сентября до 18:00 5 сентября.
Днем температура воздуха в городе прогреется максимум до +25 градусов, по области – до +27. Будет дуть южный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду.
Ранее синоптики рассказали о погоде в День города. По прогнозам, 7 и 8 сентября температура воздуха в столице поднимется до +26 градусов. Как уточнил заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, в ближайшие выходные погоду будет определять антициклон, поэтому температурные показатели превысят климатическую норму.
А зимой специалисты пообещали россиянам слякотную погоду с частыми оттепелями и ледяными дождями. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, особенно теплыми и влажными будут январь и февраль.
"Погода": какая погода ожидает москвичей в начале сентября
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