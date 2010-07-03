Холодных дней в России станет меньше – синоптики

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Период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что сейчас сокращается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда она стремится к устойчивым положительным значениям.

Это касается и северных широт, и средней полосы. Вильфанд пояснил, что это является следствием глобального потепления.

"В Москве средние январские температуры повысились на 2 градуса. Это очень серьезное смещение температур. Но и летние температуры тоже повышаются. Но не так стремительно, как зимние. В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле, потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур – редкость. А зимой даже 15 градусов отклонения – норма", – сказал он в комментарии "Российской газете".

В 2020 году Всемирная метеорологическая организация представит новые нормы температур для разных климатических зон.

Что касается Москвы, пока сентябрь начался с комфортных температур. В столице и регионе всю неделю будет солнечно и тепло. Днем температура будет достигать +24...+25 градусов.

До +26 градусов будет в Москве в День города. Синоптики ранее сообщили, что не исключен кратковременный дождь. На этой неделе будет примерно на 5,5 градуса выше климатической нормы (норма составляет +12,7 градуса). В конце недели будет примерно +20...+25 градусов.