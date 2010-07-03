Синоптики предрекли россиянам "еврозиму" с ледяными дождями

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики обещают россиянам теплую и слякотную зиму с частыми оттепелями, передает радиостанция "Говорит Москва".
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что особенно теплыми и влажными будут январь и февраль. По его словам, долгосрочные прогнозы говорят о том, что погода будет сырой, ожидается слякоть, гололед, околонулевые температуры, густые туманы и ледяные дожди.
"Очертания зимы предвидятся в канун Нового года, природа приобретет какой-то зимний антураж. "Еврозима" в самом худшем гриппозном состоянии, в сыром таком, слякотном. Хотя, конечно, там будут и волны холода, нельзя распространять на весь сезон. Зима, на мой взгляд, не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант", – подчеркнул Тишковец.
Также он рассказал, что в сентябре ожидается три волны бабьего лета. Температура будет как минимум на 2–3 градуса выше климатической нормы, пообещал синоптик.
Октябрь будет дождливый, заметил он, особенно в середине месяца. Температура же будет в пределах нормы. В ноябре осадки будут в пределах нормальных показателей, а температура будет высокой.
Тишковец подчеркнул, что климатическая зима в этом году будет отсрочена минимум на 2–3 недели.
Ранее сообщалось, что период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что сейчас сокращается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда она стремится к устойчивым положительным значениям.
Что касается Москвы, пока сентябрь начался с комфортных температур. В столице и регионе всю неделю будет солнечно и тепло. Днем температура будет достигать +24...+25 градусов. До +26 градусов будет в Москве в День города.
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