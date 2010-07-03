Москвичей предупредили о затяжном дожде

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичей предупредили о сильном затяжном дожде, который накроет столицу в ближайшие сутки. По прогнозам, дождь начнется в среду после 18.00 и усилится к полуночи. Выпадет около 10% от месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
По ее словам, дождь уже "вплотную подошел к западу области". "Дожди будут разной интенсивности и усилятся ближе к полуночи", – уточнила Волосюк.
Собеседница агентства добавила, что осадки задержатся в столичном регионе вплоть до вечера четверга. За сутки в Москве выпадет около 5–8 миллиметров осадков, а это – 10% от месячной нормы, отметила метеоролог.
Днем в четверг, 5 сентября, из-за сильной облачности воздух прогреется меньше, чем в начале недели. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 18–20 градусов, сказала Волосюк.
Накануне Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за дождей. По данным метеослужбы, осадки в столичном регионе ожидаются с 21:00 4 сентября до 21:00 5 сентября. Как пояснили специалисты, в середине недели с запада к столичному региону приблизится атмосферный фронт, который и принесет дожди и небольшое похолодание.
Ранее синоптики рассказали о погоде в День города. По прогнозам, 7 и 8 сентября температура воздуха поднимется до +26 градусов. Как рассказал заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев, в выходные погоду будет определять антициклон. Благодаря ему температурные показатели превысят климатическую норму.
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