Дожди вернутся в Москву в середине недели

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за дождей. Они ожидаются в столичном регионе с 21:00 4 сентября до 21:00 5 сентября, сообщает Гидрометцентр России.
"Погода потенциально опасна", – сказано в сообщении метеослужбы.
В центре погоды "Фобос" Агентству "Москва" уточнили, что к середине этой недели с запада к столичному региону приблизится атмосферный фронт. Он принесет кратковременные дожди и небольшое понижение температуры. Однако похолодание не задержится в Москве надолго – уже к концу недели погода улучшится.
Ранее синоптики рассказали о погоде в День города. По прогнозам, 7 и 8 сентября температура воздуха в столице поднимется до +26 градусов. Как уточнил заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, в ближайшие выходные погоду будет определять антициклон, поэтому температурные показатели превысят климатическую норму.
А зимой специалисты пообещали россиянам слякотную погоду с частыми оттепелями и ледяными дождями. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, особенно теплыми и влажными будут январь и февраль.
"Погода": какая погода ожидает москвичей в начале сентября
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