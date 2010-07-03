Выше нормы. Синоптики рассказали о погоде в столице

Переменная облачность и теплая погода без осадков ожидаются в Москве сегодня, 3 сентября. Об этом пишет портал "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 24-26 градусов тепла, по области – до плюс 27 градусов", – сообщили синоптики.
При этом будет дуть юго-восточный ветер максимальными порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на отметке в 748 миллиметров ртутного столба.
Специалисты уточняют, что температура будет выше нормы на 4-5 градусов, а атмосферное давление проявит неустойчивый характер. Для людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью, подобная климатическая ситуация может стать серьезной нагрузкой на организм и вызвать недомогание.
Ранее синоптики пообещали россиянам теплую и слякотную зиму с частыми оттепелями. Частым явлением может стать ледяной дождь. При этом самыми теплыми и влажными месяцами будут январь и февраль.
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