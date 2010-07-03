Синоптики пообещали москвичам самый теплый день сентября

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Среда, 11 сентября, в Москве может стать самым теплым днем с начала месяца. Сегодня ожидается до +27 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Сегодня переменная облачность без осадков, плюс +25...+27. По нашим расчетам, сегодняшний день может стать самым теплым днем сентября", – сказали в "Фобосе".

Ожидается слабый ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.



"Утро": желтый уровень погодной опасности объявлен в столице на 11 сентября

Ранее Гидрометцентр продлил до вечера 11 сентября желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Пока будет сохраняться высокая пожароопасность.

В среду столичных жителей ожидает легкая облачность. Осадков не будет. Дневная температура будет варьироваться в диапазоне от +23 до +25 градусов.

В городе будет дуть южный, юго-западный и западный ветер со скоростью 8 метров в секунду.

Климатологи сообщили, что осень в этом году может стать необычно теплой. Это является следствием комфортного августа и сентября.

