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Москва 24

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10:40

Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье

общество погода

10:40

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр продлил до вечера среды, 11 сентября, желтый уровень погодной опасности в Москве и области. Синоптики предупредили, что пока сохраняется высокая пожароопасность. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

"Пожарная опасность. Период предупреждения до 23:00 11 сентября. Местами 4 класс", – сказано в сообщении.

В этот вторник, 10 сентября, в Москве и области будет переменная облачность и до +26 градусов. Московский регион сейчас находится на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не прогнозируется.

По прогнозу Гидрометцентра, 11 сентября жителей Москвы и Подмосковья ждет легкая облачность и отсутствие осадков. Дневная температура в среду будет варьироваться в промежутке от +23 до +25 градусов. Уточняется, что в городе будет дуть южный, юго-западный и западный ветер со скоростью 8 метров в секунду.

Вследствие благоприятного сентября вся осень 2019 года в Москве может получиться аномально теплой. Зима также наступит позже, чем обычно, сказал климатолог РАН.

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общество погода

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