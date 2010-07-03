В Москве побит температурный рекорд 1972 года

На базовой московской метеостанции (ВДНХ) к полудню 11 сентября воздух прогрелся до +26,3 градуса. Об этом сообщил Гидрометцентр.
В среду был побит температурный рекорд дня, установленный еще в 1972 году (+25,6 градуса).
Абсолютный температурный рекорд в Москве для этого дня был зафиксирован в 1909 году (+27,8).
Синоптики отметили, что осень в Москве сейчас на 5 градусов теплее климатической нормы.
"Погода": малооблачная погода ожидается в столице в среду
Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 23:00 12 сентября. Синоптики утверждают, что пока сохраняется риск возникновения пожаров.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в эти выходные температура понизится до +13 градусов в столице и области. Во второй половине пятницы и в субботу произойдет смешение холодного фронта и понижение температуры примерно на 4-5 градусов.
В субботу, 14 сентября, ожидается +14...+19 градусов. В воскресенье будет +13. Возможны кратковременные дожди.
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