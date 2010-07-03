Похолодание придет в Москву в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о понижении температуры до плюс 13 градусов в Москве и Подмосковье в выходные дни. Его слова приводит ТАСС.
"14 сентября, возможно и во второй половине пятницы уже, произойдет смешение холодного фронта и понижение температуры примерно на четыре-пять градусов", – отметил Вильфанд.
Он добавил, что днем в субботу ожидается 14-19 градусов выше нуля, в воскресенье – около 13 градусов тепла. Возможны кратковременные дожди.
В среду, 11 сентября, столбики термометров покажут до плюс 27 градусов. Прогнозируется слабый ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.
"Утро": ясная погода ожидается в Москве 11 сентября
Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столице и области до 23:00 12 сентября в связи с высоким риском возникновения пожаров.
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