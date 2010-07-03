В столичном регионе продлили желтый уровень опасности из-за риска пожаров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столице и области до 23:00 12 сентября, передает Агентство "Москва".

Это связано с высоким риском возникновения пожаров.

"Период предупреждения до 23:00 12 сентября, местами четвертый класс", – сказано в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, что среда, 11 сентября, может стать самым теплым днем с начала месяца в Москве. Ожидается до плюс 27 градусов, а также слабый ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.



"Утро": ясная погода ожидается в Москве 11 сентября

До этого метеорологи сообщили, что осень 2019 года может стать необычно теплой, что является следствием комфортных августа и сентября.