Жителям Европейской части России пообещали нетипично теплую погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде не следующей неделе – по его словам, на территории Европейской части России температура будет на 5 градусов выше нормы. Об этом пишет ТАСС.

"С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8-13 градусов тепла и дневные до 20-25 градусов тепла. Погода нехарактерна и нетипична для этого времени года", – отметил Вильфанд.

В воскресенье, 8 сентября, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22-24 градуса. Днем будет дуть северо-восточный ветер с максимальными порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня приблизится к отметке в 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50 процентов.