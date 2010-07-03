Синоптики сообщили о погоде в воскресенье в Москве

Облачная погода без существенных осадков ожидается в столице в последний день уходящей недели. Об этом информирует портал "Метеоновости".
"Максимальная температура в Москве плюс 22-24 градуса", – сообщили синоптики.
Отмечается, что днем будет дуть северо-восточный ветер максимальными порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня приблизится к отметке в 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50 процентов.
Синоптики добавляют, что днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. У большинства людей никаких проблем с влиянием погоды на здоровье не предвидится. Однако острожными стоит быть метеозависимым людям, которые страдают заболеваниями сердца и сосудов.
Ранее синоптики рассказали о погоде в День города. Сообщалось, что в Москву и область вернулась солнечная и теплая погода.
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