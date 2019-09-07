В Сочи выпал первый снег

Первый снег выпал в Сочи − на одном из курортов, расположенном на высоте 2050 метров над уровнем моря. Об этом сообщает местный телеканал sochi24.tv.
Как рассказали очевидцы, снегопад начался утром 7 сентября. К вечеру свежевыпавший снег так и не растаял.
Местные жители публикуют в соцсетях снимки погодной аномалии. Кроме того, заснеженную землю в Сочи можно увидеть на кадрах, сделанных камерами видеонаблюдения.
По информации телеканала, такого раннего снега здесь не было уже 30 лет.
В середине июля первый снег выпал в Якутии − в горах недалеко от села Томтор. Заместитель главы сельской администрации Екатерина Винокурова рассказала, что днем столбики термометров показывали 9 градусов тепла. При этом местные жители ничуть не удивились: по их словам, снежные осадки в июле – обычное явление, в былые времена такое могло произойти и в июне.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.