В Сочи выпал первый снег

Фото: скриншот соцсети

Первый снег выпал в Сочи − на одном из курортов, расположенном на высоте 2050 метров над уровнем моря. Об этом сообщает местный телеканал sochi24.tv.

Как рассказали очевидцы, снегопад начался утром 7 сентября. К вечеру свежевыпавший снег так и не растаял.

Местные жители публикуют в соцсетях снимки погодной аномалии. Кроме того, заснеженную землю в Сочи можно увидеть на кадрах, сделанных камерами видеонаблюдения.

По информации телеканала, такого раннего снега здесь не было уже 30 лет.

В середине июля первый снег выпал в Якутии − в горах недалеко от села Томтор. Заместитель главы сельской администрации Екатерина Винокурова рассказала, что днем столбики термометров показывали 9 градусов тепла. При этом местные жители ничуть не удивились: по их словам, снежные осадки в июле – обычное явление, в былые времена такое могло произойти и в июне.