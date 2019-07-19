Первый снег выпал в России

Фото: vk.com/val42

В горах недалеко от села Томтор Якутии выпал снег, сообщает РИА Новости.

Заместитель главы сельской администрации Екатерина Винокурова рассказала, что днем столбики термометров показывали 9 градусов тепла. Порывы ветра в Оймяконском районе, где расположено село, местами достигают 9–14 метров в секунду.

Сами жители села Томтор рассказывают, что обильный снег выпал в горах ночью, но это для них явление обычное.

"Снежные осадки в июле для нас – обычное явление, в былые времена такое могло произойти и в июне месяце. В настоящее время туристов мало. Говорят, есть японцы, прибывшие в улус дикарями", – подчеркнула Винокурова.

По ее словам, сейчас снега много на перевалах. В селе же сейчас идет проливной дождь.

Ранее синоптики рассказали о причинах июльского похолодания в центральной части России. Такая погода вызвана стационарным погодным режимом. Исследования ученых доказали, что при глобальном потеплении зачастую впоследствии устанавливается устойчивая прохладная погода.

В первой декаде июля средняя температура в Москве была ниже климатической нормы на 1,5 градуса. Синоптики указывают, что из-за роста атмосферного давления и прогревания воздушных масс погода значительно улучшится уже на предстоящих выходных. Днем столбики термометров будут показывать +17...+20 градусов. Возвращение летней погоды произойдет уже на следующей неделе, воздух в городе прогреется до +25 градусов.

