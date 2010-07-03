Климатолог назвал причину июльского похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прохладная погода в Москве могла быть вызвана стационарным погодным режимом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимира Семенова.

Семенов уточнил, что исследования ученых уже давно доказали, что при глобальном потеплении зачастую впоследствии устанавливается устойчивая прохладная погода.

"Вероятность таких событий дальше будет только расти, потому что, условно говоря, вся циркуляция замедляется, и циклоны, антициклоны, такие волны будут более медленные и чаще оставаться долго на одном месте. Возможно то, что мы сейчас наблюдаем, это как раз проявление такой тенденции", – отметил специалист.

Он уточнил, что подобную тенденцию предсказывали ученые еще порядка 30 лет назад. По его словам, в результате глобального потепления такие перепады температуры возможны все чаще.

В свою очередь, в центре погоды "Фобос" рассказали о предстоящей погоде в Москве. По словам метеорологов, погоду в городе продолжат определять циклоны, в результате которых ожидаются кратковременные дожди. В целом в городе установится облачная с прояснениями погода.

Днем столбики термометров будут показывать около +20–22 градусов. А в четверг температура может подняться до +24 градусов. При этом всю неделю атмосферное давление будет ниже нормы – 740–742 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков пообещал москвичам возвращение летней погоды. Он рассказал, что лучше станет уже на этих выходных. Днем столбики термометров будут показывать 17–20 градусов. А на следующей неделе воздух в городе прогреется до +25 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июль в столице окажется холоднее июня с вероятностью 90%. Август, по его словам, холодным быть не обещает. Показатели будут около нормы.

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что жары не будет до конца июля. Тем не менее к воскресенью в Москве должно потеплеть, хотя температура будет ниже нормы.

