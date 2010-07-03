Август обещает россиянам температурные аномалии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Отрицательные аномалии могут ожидать территории южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани в августе. Температуры опустятся ниже нормы на один градус, сообщает "Российская газета".

По словам завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимира Тищенко, в европейской части страны показатели будут близки к норме. Он напомнил, что для Москвы среднемесячная температура августа – 16,5 градуса (днем – 20–23, ночью – 10–13 градусов). Для Севастополя это 21,8 градуса (днем – 25–28, ночью – 16–19).

Температуру выше нормы прогнозируют в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. Небольшие отрицательные аномалии возможны на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве.

Дефицит осадков в августе возможен в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального округа, в Крыму, а также в Бурятии, на большей части Хабаровского края, на севере Якутии, в Магаданской области, на Чукотке. Избыток осадков – на западе Северо-­Западного округа, на юге Приволжского, вблизи Каспийского моря, на юге Урала и Якутии, в центральных районах Красноярского края.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июль в столице окажется холоднее июня с вероятностью 90%. Уже на этой неделе показатели опустятся ниже 20 градусов. Умеренно прохладная и дождливая погода в европейской части страны будет длиться еще около недели. Август, по его словам, холодным быть не обещает.

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что жары не будет до конца июля. На этой неделе показатели будут держаться в районе 20 градусов днем, что уже ниже нормы. А к выходным станет прохладнее, так что температуры окажутся ближе к сентябрьским. Ночью они могут упасть до 5–10 градусов, а днем поднимутся не выше 12–17.

Каждый день ожидаются дожди. На сегодня, 10 июля, из-за них объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.