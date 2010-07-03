Желтый уровень: 10 июля в Москве будет ветрено и дождливо

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В столице сегодня объявлен желтый уровень опасности из-за дождя. Ожидается облачная погода. Сильные порывы ветра составят до 15 метров в секунду. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

Днем температура не поднимется выше 20 градусов тепла. Ближе к вечеру похолодает до 11.

Атмосферное давление в регионе составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обрадовал москвичей. Он сообщил, что август в столице будет теплым. Температура воздуха в течение последнего месяца лета будет около и выше нормы.