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13:40

Синоптики не прогнозируют жары до конца июля

общество погода

13:40

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Июль 2019 года в Москве окажется холоднее июня с вероятностью 90%, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уточняется, что июнь в этом году оказался самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений .

"Уже сейчас можно сказать, что с вероятностью 90% нынешний июль окажется холоднее июня. Завтра ночью в Москве – +10...+12 градусов. Днем – +18 градусов, по области – до +17 градусов. 11 июля в Москве днем всего +17...+19, 12 июля ночные температуры – около +10 градусов. С четверга температура воздуха будет на 3–4 градуса ниже, ожидаются дожди", – цитирует его Агентство "Москва".

С 10 июля воздух в столичном регионе начнет охлаждаться. Умеренно прохладная и дождливая погода в европейской части страны будет длиться еще около недели, пока погодой управляет глубокий циклон.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на вторник, 9 июля. Они отметили высокую вероятность грозы и ветра. Предупреждение действует до 21:00.

В Москве переменная облачность и дожди

Во вторник воздух в Москве прогреется максимум до +19...+21 градуса. По области будет до +22 градусов.

В целом метеорологи неоднократно отмечали сентябрьскую погоду до конца месяца. Поэтому в ближайшие дни ждать летней жары точно не стоит.

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