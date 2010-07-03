Синоптики не прогнозируют жары до конца июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Июль 2019 года в Москве окажется холоднее июня с вероятностью 90%, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Уточняется, что июнь в этом году оказался самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений .
"Уже сейчас можно сказать, что с вероятностью 90% нынешний июль окажется холоднее июня. Завтра ночью в Москве – +10...+12 градусов. Днем – +18 градусов, по области – до +17 градусов. 11 июля в Москве днем всего +17...+19, 12 июля ночные температуры – около +10 градусов. С четверга температура воздуха будет на 3–4 градуса ниже, ожидаются дожди", – цитирует его Агентство "Москва".
С 10 июля воздух в столичном регионе начнет охлаждаться. Умеренно прохладная и дождливая погода в европейской части страны будет длиться еще около недели, пока погодой управляет глубокий циклон.
Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на вторник, 9 июля. Они отметили высокую вероятность грозы и ветра. Предупреждение действует до 21:00.
В Москве переменная облачность и дожди
Во вторник воздух в Москве прогреется максимум до +19...+21 градуса. По области будет до +22 градусов.
В целом метеорологи неоднократно отмечали сентябрьскую погоду до конца месяца. Поэтому в ближайшие дни ждать летней жары точно не стоит.
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